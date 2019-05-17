Глава МВФ обещала Мирзиёеву поддержку

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял главу Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Лидер республики отметил развитие взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и МВФ.
В ходе встречи стороны отметили, что за последние два года в Узбекистане побывали 14 миссий МВФ, привлечены международные консультанты и ведущие эксперты в налоговой и финансовой сферах страны.
При поддержке Фонда Узбекистан присоединился к общей системе распространения статданных МВФ, разработаны законопроекты о Центробанке и валютном регулировании в новой редакции.
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Особое внимание уделено продолжению интенсивного сотрудничества в области совершенствования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.
В свою очередь, Кристин Лагард подтвердила готовность Международного валютного фонда продолжить оказывать поддержку Узбекистану в продвижении реформ и обеспечении устойчивого роста национальной экономики.