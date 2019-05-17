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Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард

Глава МВФ обещала Мирзиёеву поддержку

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Глава государства подчеркнул, что Фонд - один из ключевых партнеров республики при реализации реформ.

ТАШКЕНТ, 17 мая - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял главу Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Лидер республики отметил развитие взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и МВФ.

В ходе встречи стороны отметили, что за последние два года в Узбекистане побывали 14 миссий МВФ, привлечены международные консультанты и ведущие эксперты в налоговой и финансовой сферах страны.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Кристин Лагард: Узбекистан десятки лет развивался по неправильной формуле

При поддержке Фонда Узбекистан присоединился к общей системе распространения статданных МВФ, разработаны законопроекты о Центробанке и валютном регулировании в новой редакции.

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Особое внимание уделено продолжению интенсивного сотрудничества в области совершенствования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

В свою очередь, Кристин Лагард подтвердила готовность Международного валютного фонда продолжить оказывать поддержку Узбекистану в продвижении реформ и обеспечении устойчивого роста национальной экономики.

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Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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