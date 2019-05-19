Инвестиционные проекты в Самарканде: дороги, цемент и водохранилище

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Правительство приняло несколько постановлений о проводимых строительно-созидательных работах в Самаркандской области, сообщает Министерство юстиции республики.

В Каттакурганском районе был принят инвестиционный проект на общую сумму 340 млн. долларов.

В рамках осуществления данного проекта совместное предприятие Hengyuan cement до 1 января 2021 года будет освобождено от уплаты подоходного налога с предприятий, налога на имущество и земельного налога. По итогу работы будет создано более 600 рабочих мест.

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Также сообщается о стоительстве Булунгурского водохранилища.Его строительство планируют завершить к началу летом 2021 года. Уже утверждены основные техническо-экономические показатели проекта. Его сумма составляет более чем 46 млн. долларов.

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Изменения коснулись и дорожной сферы самаркандской области. Утвержден адресный список автомобильных дорог, тоннелей и мостов, которые будут построены, отремонтированы и реконструированы до 2020 года.

На строительство и ремонт автомобильных дорог, протяженностью 103 км., а также на возведение тоннелей и мостов будет потрачено более 2,7 трлн. сумов.