Доллар продолжает расти – новые курсы валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. По данным на понедельник, доллар вырос по сравнению с прошлой неделей, а курс евро существенно обвалился. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.
Европейская валюта обрушилась сразу на 62,05 сума, составив 9439,00 сума.
Курс российского рубля увеличился на 1, 32 сума – до 131,6 сума.
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.