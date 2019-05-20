Доллар продолжает расти – новые курсы валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 21 мая.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. По данным на понедельник, доллар вырос по сравнению с прошлой неделей, а курс евро существенно обвалился. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Курс американской валюты растет четвертую неделю подряд. Так, по сравнению с прошлой неделей доллар увеличился на 2,76 сума, составив 8460,92 сума.

Европейская валюта обрушилась сразу на 62,05 сума, составив 9439,00 сума.

Курс российского рубля увеличился на 1, 32 сума – до 131,6 сума.

© Фото: Цб Узбекистана Курс валют на 21 мая 2019 года

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.