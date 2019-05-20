В Узбекистане создадут кластер по производству газохимической продукции

К разработке проекта будут привлечены ведущие инжиниринговые компании, финансовые, маркетинговые и юридические консультанты.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Узбекистане будет создан газохимический комплекс на базе технологии МТО (methanol to olefins). Соответствующее соглашение в рамках международной выставки "Нефть и газ Узбекистана – OGU 2019" подписали четыре компании — "Узбекнефтегаз", "Узкимесаноат", Enter Engineering Pte Ltd и Air Products.

DENIS SINYAKOV / AFP "Узбекнефтегаз" до 2025 года реализует проекты на 33 миллиарда долларов

В документе определены роли и обязанности сторон в рамках разработки проекта. На кластере планируется производить, в частности, полиэтилентерефталат (ПЭТ), поливинилхлорид (ПВХ), полистирол, полипропилен.

Как сообщили в пресс-службе "Узбекнефтегаза", к разработке проекта будут привлечены ведущие инжиниринговые компании, финансовые, маркетинговые и юридические консультанты, которые помогут подготовить всю документацию.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать более двух тысяч новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что в рамках выставки между АО "Узбекнефтегаз" и подразделением ООО "НИПИ НЕФТЕГАЗ" (подразделение Socar) было подписано соглашение об увеличении добычи нефти в Кашкадарье.