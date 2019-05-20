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Мирзиёев ознакомился с инвестиционными проектами, планируемыми к реализации в Ташкенте

Ташкентскому механическому заводу дадут новую жизнь

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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На месте заброшенного производства запустят новые предприятия.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В течение 2019-2020 годов на базе заброшенных сооружений и площадей Ташкентского механического завода запустят новые предприятия, сообщает пресс-служба Шавката Мирзиёева.

Девятнадцать новых инвестиционных проектов на общую сумму свыше 617 миллионов долларов хотят реализовать в Ташкенте. Среди них запланирована организация высокотехнологичных производств с использованием инфраструктуры малых промышленных зон и технопарков. 

Согласно информации пресс-службы президента Узбекистана, на месте Ташкентского механического завода могут заработать предприятия по производству бытовой техники, лифтов и экскаваторов, насосов, водонагревателей, бумаги и строительных материалов, продуктов питания, средств бытовой химии, ювелирной и стеклянной продукции.

В рамках этих промышленных проектов будет создано свыше 10 тысяч рабочих мест.

Власти предполагают, что ежегодно предприятия будут выпускать востребованную продукцию объемом порядка миллиарда долларов и экспортировать товары на 290 миллионов долларов в год.

Теги:
промышленность, Шавкат Мирзиёев, Ташкент, Узбекистан



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