Узбекистан и ОАЭ учредили инвесткомпанию

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Узбекистане принят указ Шавката Мирзиёева "О мерах по организации деятельности узбекско-эмиратской инвестиционной компании". Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

© Sputnik / Виталий Тимкив Эксперты оценили инвестиционный потенциал Узбекистана в 65 млрд долларов

Компания будет работать в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным фондом в размере 10 миллионов долларов. Стороны намерены поэтапно довести этот капитал до миллиарда долларов.

"Доля участия Абу-Дабийского фонда развития в формировании компании составляет 75 процентов и Фонда реконструкции и развития Узбекистана – 25 процентов", - уточняется в сообщении.

Отметим, что учредителей компании на десять лет освободили от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога, а также налога на добавленную стоимость при реализации имущества и активов.

Иностранцы, которые будут трудоустроены в эту компанию, а также члены их семей, получат многократные визы без уплаты государственной пошлины.