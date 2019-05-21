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Узбекистан и ОАЭ учредили инвесткомпанию

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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Уставной капитал организации составил 10 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Узбекистане принят указ Шавката Мирзиёева "О мерах по организации деятельности узбекско-эмиратской инвестиционной компании". Об этом сообщается в Telegram-канале "Правовой информации".

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Компания будет работать в форме общества с ограниченной ответственностью с уставным фондом в размере 10 миллионов долларов. Стороны намерены поэтапно довести этот капитал до миллиарда долларов.

"Доля участия Абу-Дабийского фонда развития в формировании компании составляет 75 процентов и Фонда реконструкции и развития Узбекистана – 25 процентов", - уточняется в сообщении.

Отметим, что учредителей компании на десять лет освободили от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и земельного налога, а также налога на добавленную стоимость при реализации имущества и активов.

Иностранцы, которые будут трудоустроены в эту компанию, а также члены их семей, получат многократные визы без уплаты государственной пошлины.

Теги:
Инвестиции, ОАЭ, Узбекистан



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