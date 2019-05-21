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ЦБ: в 2019 году уровень инфляции в Узбекистане остался ниже прогнозов

Sputnik
Экономика
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Главным двигателем инфляции стал рост цен на некоторые виды продовольствия.

ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В течение первого квартала 2019 года уровень инфляции в Узбекистане остался ниже предполагаемого и складывался под влиянием сезонных факторов со стороны предложения некоторых продуктов, увеличения налогооблагаемой базы НДС и незначительного ослабления национальной валюты, сообщается в докладе Центробанка

Уровень инфляции устанавливался под действием частичной реализации рисков и сезонных факторов колебания цен, имеющихся в базовом прогнозе, и составил 13,6% годовых, находясь на нижней границе прогнозного коридора 13,5-15,5%.  

Отметим, что годовые показатели инфляции после существенного понижения в январе плавно увеличились в феврале и марте. 

Главным двигателем инфляции, как и в прошедшие годы, стало повышение стоимости продовольствия.

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Теги:
Экономика, инфляция, Узбекистан



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