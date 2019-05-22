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Минфин Узбекистана: доходы населения выросли на 123,1 процента

© Пресс-служба палаты Олий Мажлиса
Экономика
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Народно-демократическая партия Узбекистана обсудила отчет Министерства финансов республики.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. На очередном заседание фракции Народно-демократической партии Узбекистана в законодательной палате Олий Мажлиса депутаты обсудили отчет Министерства финансов республики, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании отметили, что за последние годы в рамках исполнения Государственного бюджета заметно активизировалась работа по поддержке социальных сфер, повышению уровня жизни населения, обеспечению их социальной защиты.

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Согласно отчету в 1-квартале 2019 года общие доходы населения составили 64,9 трлн. сумов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 123,1 процента. Однако, если учесть рост потребительских цен, то реальные темпы роста общих доходов составили 108,6 процента.

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На заседании поднимались вопросы формирования государственного бюджета, выполнение постановлений президента республики, а также меры по привлечению новых инвестиций и увеличения благосостояния населения.

На заседании члены фракции НДП Узбекистана высказали конкретные мнения и суждения, а также предложения, касательно исполнения Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов.

Теги:
Законодательная палата Олий Мажлиса, Сенат Олий Мажлиса, Олий Мажлис, Министерство финансов, Министерство финансов Узбекистана, зарплата, доход



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