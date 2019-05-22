Минфин Узбекистана: доходы населения выросли на 123,1 процента

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. На очередном заседание фракции Народно-демократической партии Узбекистана в законодательной палате Олий Мажлиса депутаты обсудили отчет Министерства финансов республики, сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании отметили, что за последние годы в рамках исполнения Государственного бюджета заметно активизировалась работа по поддержке социальных сфер, повышению уровня жизни населения, обеспечению их социальной защиты.

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Согласно отчету в 1-квартале 2019 года общие доходы населения составили 64,9 трлн. сумов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросли на 123,1 процента. Однако, если учесть рост потребительских цен, то реальные темпы роста общих доходов составили 108,6 процента.

На заседании поднимались вопросы формирования государственного бюджета, выполнение постановлений президента республики, а также меры по привлечению новых инвестиций и увеличения благосостояния населения.

На заседании члены фракции НДП Узбекистана высказали конкретные мнения и суждения, а также предложения, касательно исполнения Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов.