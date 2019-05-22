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Здание министерства финансов Узбекистана в Ташкенте

В Министерстве финансов образованы два новых управления

© Sputnik / Валерий Мельников
Экономика
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Принято постановление Президента "О мерах по реформированию и реструктуризации государственных предприятий и коммерческих банков с участием государства в уставном капитале".

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik. Принято постановление Президента "О мерах по реформированию и реструктуризации государственных предприятий и коммерческих банков с участием государства в уставном капитале", сообщает канал министерства юстиции Узбекистана.

Как говориться в сообщении в структуре Министерства финансов появились управления, которые будут отвечать за координацию реформирования и реструктуризацию предприятий и банков с участием государства.

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Создано Главное управление тарифной политики и реформирования государственных предприятий. Оно будет работать на базе Главного управления финансов и тарифного регулирования базовых отраслей промышленности, топливно-энергетического комплекса и развития геологии.

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Вместе с ним образовано Управление координации реформ коммерческих банков с участием государства.

Благодаря созданию этих подразделений Министерство финансов сможет участвовать в реформировании и реструктуризации предприятий путем разделения их функций, а также разрабатывать предложения по обеспечению эффективного владения предприятиями, с последующим сокращением участия в них государства.

Теги:
банковская сфера, Узпромстройбанк, Банк "Зираат", Народный банк, банки, банки, управление, Министерство финансов Узбекистана, Министерство финансов



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