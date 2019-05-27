15:17 27 Мая 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.06
  • EUR9439.00
  • USD8460.92
Поиск

Доллар и евро снова растут – новые курсы валют в Узбекистане

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
Получить короткую ссылку
13 0 0

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 28 мая.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. По данным на понедельник, доллар существенно вырос, а курс евро компенсировал падение предыдущей недели. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Курс американской валюты растет пятую неделю подряд. Так, по сравнению с прошлой неделей доллар увеличился на 24,99 сума, составив 8485,91 сума.

Европейская "наверстала" падение и поднялась на 66,92 сума, составив 9505,92 сума.

Курс российского рубля увеличился всего на 0,46 сума – до 131,52 сума.

Курсы валют с 28.05.2019
© Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан
Курсы валют с 28.05.2019

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Теги:
доллары, евро, валютные операции, обмен валюты, сбыт валюты, валюта, курс валюты



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Вместе мы сильнее: Узбекистан и Беларусь проводят совместные учения
"Боевое содружество" Узбекистана и Беларуси: впечатляющие кадры учений
Золотистый ретривер пытается разбудить хозяйку - очень милое видео
Золотистый ретривер пытается разбудить хозяйку - очень милое видео
Действия при пожаре в самолете
Как выжить при пожаре в самолете

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054