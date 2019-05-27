Доллар и евро снова растут – новые курсы валют в Узбекистане

Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 28 мая.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. По данным на понедельник, доллар существенно вырос, а курс евро компенсировал падение предыдущей недели. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка республики.

Курс американской валюты растет пятую неделю подряд. Так, по сравнению с прошлой неделей доллар увеличился на 24,99 сума, составив 8485,91 сума.

Европейская "наверстала" падение и поднялась на 66,92 сума, составив 9505,92 сума.

Курс российского рубля увеличился всего на 0,46 сума – до 131,52 сума.

© Официальный канал Центрального банка Республики Узбекистан Курсы валют с 28.05.2019

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.