ВБ выдал Узбекистану кредит на 33 млн долларов на реформу госпредприятий

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Всемирный банк предоставил Узбекистану кредит в 33 миллиона долларов на реформу госпредприятий и развитие системы государственно-частного партнерства (ГЧП), передает представительство ВБ в стране.

Кредит выделят из средств Международной ассоциации развития (МАР, входит в структуру ВБ).

По информации ВБ, проект направлен на создание инструментов для эффективного управления государственными предприятиями, развития системы ГЧП. В частности, на подготовку государственных предприятий к приватизации и сделкам в рамках ГЧП.

"В сфере управления государственными финансами проект позволит укрепить потенциал в области формирования госбюджета, управление инвестициями, деятельности казначейской системы, методов бухгалтерского учета, систем внутреннего контроля и внутреннего аудита", - добавили в представительстве.

Spuntik / Дмитрий Астахов Инвесторам в Узбекистане дали право подписывать соглашения ГЧП на 49 лет

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в начале мая подписал закон "О государственно-частном партнерстве", который предоставляет право инвесторам заключать соглашения на данных условиях сроком до 49 лет. Документ устанавливает правовую основу ГЧП, включая правила и процедуры, институциональную структуру данной формы реализации проектов. Закон вступит в силу 11 июня.

В конце апреля президент Узбекистана своим постановлением утвердил перечень из 15 проектов стоимостью 1,66 миллиарда долларов, предлагаемых к реализации иностранным инвесторам на условиях ГЧП. В предлагаемом списке проекты по строительству солнечной и тепловой электростанций; привлечению инвесторов в управление системами газоснабжения, теплоснабжения и распределительной электрической сети по всей стране; строительство платных автодорог, модернизация аэропортов в Ташкенте и регионах страны.