Huawei выступил в защиту Apple, несмотря на торговую войну с США

Торговая война между Китаем и США продолжается. О том, какие очередные меры были приняты, расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Huawei выступает против возможных санкций в отношении Apple несмотря на то, что США внесли китайскую компанию в черный список, заявил глава Huawei Жэнь Чжэнфэй.

В середине мая стало известно, что владельцы новых смартфонов Huawei могут лишиться доступа к сервисам и обновлениям операционной системы Android, а сама компания – комплектующих для производства устройств. На фоне этих событий эксперты начали говорить о том, что симметричной реакцией Пекина на санкции США может стать выдворение с китайского рынка компании Apple.

© Sputnik / Илья Питалев Huawei забанили в гугле, и это только начало

Аналитики Goldman Sachs заявили, что если китайская сторона введет ограничения на продукцию Apple, то это может стоить американской компании почти трети прибыли. Стоит отметить, что даже если меры не будут приняты, продажи компании в КНР все равно снизятся на фоне антиамериканских настроений.

Тем временем в самой Huawei заявили, что не поддерживают эту идею. Жэнь Чжэнфэй признал, что действия США наносят урон компании и увеличивают отрыв от конкурентов, однако он считает Apple своим "учителем" и, если Пекин введет ответные санкции против этой фирмы, станет первым, кто выразит свой протест.

"Apple – это ведущая компания мира, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не Apple, которая показала нам целый мир, мы бы не увидели его красоту", – пояснил глава Huawei.

К слову, это не единственные ограничения, которые может предпринять Пекин в рамках торговой войны с Америкой. В Министерстве коммерции КНР заявили, что начиная с сегодняшнего дня вводятся антидемпинговые меры в отношении фенола, который ввозится в страну из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Размер пошлин составит от 11,9% до 129,6% и будет определяться для каждой фирмы индивидуально.

Торговая война между странами началась в марте 2018 года, когда президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", что позволяло вводить ограничения в отношении китайских фирм. На прошлой неделе Трамп сообщил об уходе американских компаний из Китая, а также запретил работу Huawei на территории всей страны. В Пекине заявили, что будут приняты ответные меры.