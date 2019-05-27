Huawei выступил в защиту Apple, несмотря на торговую войну с США

ТАШКЕНТ, 27 мая – Sputnik. Huawei выступает против возможных санкций в отношении Apple несмотря на то, что США внесли китайскую компанию в черный список, заявил глава Huawei Жэнь Чжэнфэй.
В середине мая стало известно, что владельцы новых смартфонов Huawei могут лишиться доступа к сервисам и обновлениям операционной системы Android, а сама компания – комплектующих для производства устройств. На фоне этих событий эксперты начали говорить о том, что симметричной реакцией Пекина на санкции США может стать выдворение с китайского рынка компании Apple.
Тем временем в самой Huawei заявили, что не поддерживают эту идею. Жэнь Чжэнфэй признал, что действия США наносят урон компании и увеличивают отрыв от конкурентов, однако он считает Apple своим "учителем" и, если Пекин введет ответные санкции против этой фирмы, станет первым, кто выразит свой протест.
"Apple – это ведущая компания мира, без нее не было бы мобильного интернета. Если бы не Apple, которая показала нам целый мир, мы бы не увидели его красоту", – пояснил глава Huawei.
К слову, это не единственные ограничения, которые может предпринять Пекин в рамках торговой войны с Америкой. В Министерстве коммерции КНР заявили, что начиная с сегодняшнего дня вводятся антидемпинговые меры в отношении фенола, который ввозится в страну из США, Евросоюза, Южной Кореи, Японии и Таиланда. Размер пошлин составит от 11,9% до 129,6% и будет определяться для каждой фирмы индивидуально.