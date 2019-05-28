Форум в Термезе: о чем договорились бизнесмены Узбекистана и Афганистана

В Термезе прошел узбекско-афганский бизнес-форум, в нем приняли участие более 60 представителей иностранных компаний.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В рамках бизнес-форума в Термезе предприятия Узбекистана и Афганистана подписали экспортные соглашения и заключили контракты на поставку из РУ нефтехимической, текстильной, продовольственной продукции и строительных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли.

Всего в форуме приняли участие более 60 представителей компаний из Афганистана. Иностранную делегацию возглавлял замминистра промышленности и торговли М. Юриш.

Гостям представили промышленный потенциал Узбекистана. На выставке экспортоориентированных товаров им презентовали широкую номенклатуру текстильной, кожевенно-обувной, нефтехимической, фармацевтической, металлургической и электротехнической продукции, строительных материалов и прочих товаров в целом по 18 отраслевым направлениям.

Кроме того, в рамках форума была открыта зона приграничной торговли "Узбекистан – Афганистан". На ее территории разместились таможенный терминал, гостиница, пункты сервиса. Оформить необходимые документы можно в режиме "одно окно".

Termez Cargo Centre способен одновременно принимать до 300 грузовых машин, а также имеет подъездные железнодорожные пути и склады для хранения контейнеров.

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