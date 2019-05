Потенциальных инвесторов ждут на форуме в Намангане

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. В Намангане 7-8 июня пройдет международный форум Doing business with Namangan – 2019, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма Узбекистана. Кроме того, для гостей откроется выставка местных производителей Made in Namangan – 2019.

Пресс-служба президента Узбекистана В Наманган планируют привлечь инвестиции почти на 300 миллионов долларов

Организаторы планируют познакомить представителей деловых кругов и международных организацией с инвестиционными возможностями региона.

Госкомтуризма приглашает местных и иностранных инвесторов принять участие в этих мероприятиях.

В феврале президент республики Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Наманганскую область рассказал жителям о начатых масштабных проектах по привлечению значительных инвестиций в каждый район области, строительству новых предприятий, санаториев, школ, созданию рабочих мест.