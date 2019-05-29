В Узбекистане увеличатся штрафы за фиктивное банкротство

Изменения начнут действовать через три месяца. Они не коснутся лиц, совершивших преступления до вступления поправок в силу.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. В Узбекистане повышаются санкции за лжебанкротство, сокрытие банкротства и преднамеренное банкротство. Президент Шавкат Мирзиёев подписал соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности, документ опубликовала Uza.uz.

Так, административные штрафы за преднамеренное банкротство возрастут с действующих 15-20 до 50-150 минимальных размеров заработной платы (МРЗП).

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Поправки в Уголовный кодекс предусматривают повышение размера штрафов лжебанкротство, сокрытие банкротства, преднамеренное банкротство со 150 (около 30,4 миллиона сумов) до 250 (около 50,7 миллиона сумов) МРЗП.

Наказание за эти преступления в виде лишения определенного права (права заниматься предпринимательской деятельностью) не применяется. Суд может назначать его на срок от года до трех лет в качестве дополнительного наказания, то есть одновременно с основным видом наказания.

Кроме того, введены нижние пределы обязательных общественных, исправительных работ и лишения свободы (от 300 часов и от двух лет соответственно), повышена нижняя граница ограничения свободы — от двух лет.

Изменения начнут действовать через три месяца.

Они не коснутся лиц, совершивших преступления до вступления поправок в силу, независимо от даты возбуждения уголовного дела или вынесения приговора суда.