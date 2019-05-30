Узбекистан будет бороться с финансовыми преступлениями с помощью технологий

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В Москве проходит форум по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, на который съехалось более 250 представителей из 16 стран, среди которых Узбекистан, Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Китай и Индия. Есть представители международных организаций – Всемирного банка, Интерпола, FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), Управления ООН по наркотикам и преступности, Исполкома СНГ. По такому серьезному поводу часть сессий проходит в закрытом режиме.

Кирилл Каллиников Форум по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Москве

Улыбнитесь, вас снимает скрытая камера!

Коротко о том, как искусственный интеллект может бороться с отмыванием денег. Есть специальные программы, которые следят за финансовыми активностями. Скажем, отслеживают передвижение денег в одну точку не только из конкретных стран и конкретных городов, но даже из конкретных банкоматов или платежных сервисов.

Кирилл Каллиников Форум по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Москве

Пересылает, скажем, гражданин Кыргызстана через QIWI кошелек крупную сумму денег, а спецслужбы уже видят движение этих средств на конкретный счет гражданина в Бишкеке. И если это происходит регулярно, информация передается финансовым разведкам тех стран, чьи граждане участвуют в схеме. Как именно гражданин заработал деньги – торгуя контрафактными товарами, наркотиками или чем-то еще, выяснят уже спецслужбы. А дальше по цепочке будет установлено, на какие цели шли эти финансовые потоки.

Точно также отслеживаются переводы на благотворительность – информация об этом приходит в спецслужбы. И если человек, собирающий деньги на лечение, производство фильма или покупку какой-либо техники вдруг переводит средства дальше, установить, кому и для каких целей, не составляет труда. Это уже дело того самого искусственного интеллекта, но под контролем вполне одушевленных специалистов. Представители финансовых организаций приводили конкретные примеры, как финансовые потоки шли на счета, подпитывающие международные террористические организации.

Финансовые разведки объединятся

Об искусственном интеллекте на страже закона говорили не только в открытом режиме на семинаре "Совершенствование финансового мониторинга с использованием новых технологий", но и в закрытом – на 13-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

"Основной задачей совета является обеспечение в рамках СНГ взаимодействия для противодействия отмыванию преступных доходов. Совет проводит две регулярные операции, направленные на противодействие этому злу. Первая называется "Барьер". Она направлена на выявление лиц, причастных к финансированию международных террористических организаций, включая их спящие ячейки, отслеживание финансовых потоков, используемых для финансирования террористической деятельности" - пояснил агентству Sputnik статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Павел Левадный.

Кирилл Каллиников Павел Левадный

Вторая операция называется "Млечный путь". По словам Левадного, с ее помощью находят организации-посредники для отмывания денежных средств, полученных в результате уголовных, коррупционных преступлдений, дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выводом денег в так называемые финансовые гавани - где эти денежные средства могут раствориться в иных финансовых потоках и таким образом легализоваться.

"Еще одной задачей подразделений финансовой разведки и нашего совета является информационных систем. Финансовая информация должна передаваться финансовым разведкам, во-первых, быстро, во-вторых, в необходимом объеме, и, в-третьих, по защищенным каналам. Финансовая тайна для нас остается важнейшим элементом эффективности антиотмывочной системы. Мы вовсе не заинтересованы в том, чтобы законопослушные граждане и легально работающие финансовые институты, в том числе случайно вовлеченные в отмывочные схемы, понесли какие-либо убытки из-за распространения информации, изучаемой подразделениями финансовой разведки", - сказал Левадный.

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С этой целью в 2020 году приступит к работе специальная система обмена информацией между подразделениями финансовой разведки государств-участников СНГ. Но, как подчеркнул Павел Левадный, "никакого "большого брата", никакого сервера, только децентрализованные точки ввода и обработки информации во всех государствах, входящих в совет. Это и обеспечит оперативность, и повысит уровень доверия между государствами. Тут все находятся в равных условиях.

Форум будет продолжаться до 31 мая, когда и будут подведены итоги.