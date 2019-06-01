Афганистан подключат к программе ЕС по управлению границами

Во время заседания обсуждались вопросы, связанные с реализаций крупных проектов, в частности, по содействию управлению границами в Центральной Азии, к которому также подключится и Афганистан.

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Афганистан подключат к финансируемой ЕС программе по содействию управлению границами, это важная мера, позволяющая рассматривать регион в рамках комплексного подхода, сообщил РИА Новости посол Узбекистана в Брюсселе Дильер Хакимов.

Посол сообщил, что во время заседания обсуждались вопросы, связанные с реализаций крупных проектов, в частности, по содействию управлению границами в Центральной Азии, к которому также подключится и Афганистан.

"Диалог высокого уровня по вопросам политики и безопасности – это традиционный ежегодный форум, в нынешнем году состоялась шестая встреча. В нем участвуют представители европейской стороны, от стран центральной Азии обычно делегации на уровне замминистров. Отличительной чертой стало то, что в последние два года приглашаются также представители Афганистана. В этом году тоже участвовали представители этой страны", - сообщил посол.

По его словам, это один из секторов общего диалога между странами ЕС и Центральной Азии, в котором есть ряд направлений, в том числе энергетика и экономика, а в данном случае обсуждаются вопросы, связанные с обеспечением общей безопасности, совместного противодействия угрозам, контртерроризм, борьба с наркотрафиком.

"Афганистан органично входит в многосторонние усилия, где присутствуют и ЕС, и страны Центральной Азии, и ООН. Это формат многосторонних усилий, а Афганистан здесь присутствует уже как полноценный элемент проекта. Я думаю, что это очень важно, уже нет дробления на отдельные регионы, страны, а это единый комплексный подход", - добавил Хокимов.

В конце мая в Брюсселе прошло заседание диалога высокого уровня по вопросам политики и безопасности ЕС–Центральная Азия, на которое был приглашен и Афганистан.

На границе Узбекистана и Афганистана открылась торговая зона >>

Напомним, в конце мая торговая зона на границе с Афганистаном открылась в международном логистическом центре Termez Cargo Centre в Сурхандарьинской области. В приграничной торговой зоне для предпринимателей из Афганистана разместились таможенный терминал, гостиница, пункты сервиса, режим "одного окна" для оформления необходимых документов.

В сентябре 2018 года узбекско-китайское СП ООО Silk Road International начало осуществлять поставки грузов в Афганистан из Китая по автотранспортному коридору Ташкент - Андижан - Ош - Иркештам - Кашгар. В частности, для транспортировки задействован центр Termez Cargo Centre.