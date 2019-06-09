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Здание Центрального банка Узбекистана

Представители Центробанка обсудили развитие цифрового банкинка

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Компания Openway group совместно с Центральным банком Узбекистана разработает новую систему на базе HUMO.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Представители Центрального банка Узбекистана Узбекистана встретились с компанией Openway Group, сообщает пресс-служба ведомства.

Были достигнуты предварительные договоренности по построению платежного "свитча" по международным расчётам на базе Национального межбанковского процессингового центра и платежной системы HUMO.

Также планируется использовать международный опыта компании в построении современных платежных систем.

Напомним, что недавно Всемирный банк составил прогноз по росту экономики Узбекистана в 2019 году.

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Согласно прогнозам ВБ, темпы роста экономики Узбекистана в 2019 году составят 5,3%. Более того, в 2020 году рост ожидается на 5,5%, а в 2021 году на 6%.

Теги:
пластиковые карты, Банковские карты, банкоматы, банки, банки



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