Представители Центробанка обсудили развитие цифрового банкинка

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Представители Центрального банка Узбекистана Узбекистана встретились с компанией Openway Group, сообщает пресс-служба ведомства.

Были достигнуты предварительные договоренности по построению платежного "свитча" по международным расчётам на базе Национального межбанковского процессингового центра и платежной системы HUMO.

Также планируется использовать международный опыта компании в построении современных платежных систем.

Напомним, что недавно Всемирный банк составил прогноз по росту экономики Узбекистана в 2019 году.

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Согласно прогнозам ВБ, темпы роста экономики Узбекистана в 2019 году составят 5,3%. Более того, в 2020 году рост ожидается на 5,5%, а в 2021 году на 6%.