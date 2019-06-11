Шавкат Мирзиёев принял президента ЕБРР Сума Чакрабарти

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о совместных достижениях в сфере инвестиций за последние два года и наметили взаимно заинтересованные и перспективные направления сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 11 июн - Sputnik. Президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с его президентом Сумой Чакрабарти, сообщает УзА.

Мирзиёев отметил динамично развивающиеся партнерские отношения и набирающее обороты взаимовыгодное сотрудничество между Узбекистаном и ЕБРР.

Подтверждением активизации взаимных обменов является третий за последние два года визит главы этого авторитетного международного финансового института в Узбекистан.

При поддержке экспертов ЕБРР сегодня ведутся разработка и реализация реформ в энергетическом, банковском и финансовом секторах, в области развития рынка капитала и улучшения конкурентной среды в нашей стране. Увеличивается портфель совместных проектов. Подписаны заемные соглашения и ведется подготовка приоритетных инвестиционных проектов по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры в регионах Узбекистана с привлечением кредитов на сумму более 600 миллионов долларов, а также вложены инвестиции в проекты частного сектора на сумму свыше 100 миллионов долларов.

Кроме того, осуществляется проработка перспективных социально значимых программ и проектов на сумму порядка 800 миллионов долларов. Активную деятельность ведет представительство ЕБРР в Ташкенте, запланировано открытие его филиалов в Андижане и других регионах страны.

Глава ЕБРР Сума Чакрабарти искренне поблагодарил президента Узбекистана за теплый прием и дал высокую оценку темпам, масштабам и практическим результатам проводимых социально-экономических реформ.

"Прежде всего хочу отметить, что Европейский банк реконструкции и развития всесторонне поддерживает проводимые в вашей стране масштабные экономические и социально-политические реформы", - рассказал сам Сума Чакрабарти

По его словам, в Узбекистане уделяется особое внимание развитию малого бизнеса и частного предпринимательства.

"Поддержка этой сферы также является одним из основных направлений деятельности нашего банка. В этом плане мы намерены реализовать ряд проектов", - добавил он.

Также глава ЕБРР отметил, что в ходе беседы стороны обменялись мнениями о совместных достижениях в сфере инвестиций за последние два года и наметили взаимно заинтересованные и перспективные направления сотрудничества.