Алмалыкский ГМК строит железную дорогу на руднике "Кальмакыр"

Предприятие намерено завершить все строительные работы до конца текущего года.

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат строит железнодорожную инфраструктуру рудника "Кальмакыр", передает пресс-служба предприятия.

Рудник "Кальмакыр" – основная рудная база для цветной металлургии Узбекистана. Добыча здесь ведется открытым способом, а руда перерабатывается на медной обогатительной фабрике.

К тому же, комбинат хочет увеличить проектную мощность рудника и приобрести необходимую горнотранспортную технику.

Уже сейчас в ходе горных работ расчищено 107 тысяч кубических метров площадей из 276 тысяч запланированных.

В ближайшее время специалисты планируют начать монтировать линии контактной сети и железнодорожного пути.