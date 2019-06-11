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Разработка новых месторождений

Алмалыкский ГМК строит железную дорогу на руднике "Кальмакыр"

Из личного архива Андрея Захватова
Экономика
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Предприятие намерено завершить все строительные работы до конца текущего года.

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат строит железнодорожную инфраструктуру рудника "Кальмакыр", передает пресс-служба предприятия.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Рудник "Кальмакыр" – основная рудная база для цветной металлургии Узбекистана. Добыча здесь ведется открытым способом, а руда перерабатывается на медной обогатительной фабрике.

К тому же, комбинат хочет увеличить проектную мощность рудника и приобрести необходимую горнотранспортную технику.

Уже сейчас в ходе горных работ расчищено 107 тысяч кубических метров площадей из 276 тысяч запланированных. 

В ближайшее время специалисты планируют начать монтировать линии контактной сети и железнодорожного пути.

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Теги:
ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Алмалык, Узбекистан



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