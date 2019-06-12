В Наманганской области введен в строй новый фармацевтический комплекс

Проект стоимостью 25 миллионов долларов реализовали за два года. Предприятие “Merrymed Farm” обеспечит работой 300 человек.

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. В Наманганской области открылось новое фармацевтическое предприятие по производству инфузионных растворов, глазных капель, инъекционных растворов в пластиковых и стеклянных ампулах, сообщает пресс-служба хокимията региона.

Проект был презентован главе государства в 2017 году в время его визита в регион, спустя два года новый комплекс введен в строй. Проект обошелся в 25 миллиардов долларов. Предприятие будет выпускать 120 видов лекарств по семи различным направлениям.

Газета "Наманганская правда" Сотрудник фармацевтического предприятия в Наманганской области

Открывшееся предприятие в ходит в состав ООО “Merrymed Farm” — одного из крупнейших производителей медикаментов в республике. С 2017 года компания экспортирует свою продукцию в Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Афганистан. В текущем году предприятие намерено довести объем экспорта до 1,5 миллиона долларов.

Фармацевтической отрасли в республике уделяется особое внимание. Президент поставил задачу увеличить долю отечественных препаратов на рынке обеспечить аптеки и больницы всеми необходимыми видами лекарственных средств.

Еще один крупный фармацевтический кластер в скором времени начнет свою работу в Андижанской области. Правительство республики приняло постановление о создании свободной экономической зоны "Андижан-фарм". Участники проекта в зависимости от своих вложений в эту отрасль получат налоговые льготы.