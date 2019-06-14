Китай и Узбекистан намерены совместно перерабатывать уголь

Китайцы приедут в Узбекистан для того, чтобы изучить ситуацию на месте.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Китай и Узбекистан намерены совместно реализовать проект по переработке угля с последующим получением нефтехимической продукции. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

Накануне "Узбекнефтегаз" и компания Sinopec провели переговоры. Ранее стороны уже встречались в Пекине в апреле текущего года.

Китайцы решили направить своих специалистов в Узбекистан для того, чтобы ознакомиться с проектом детально.

Также недавно представители "Узбекнефтегаза" и ПАО "Газпром" рассмотрели ход организации второго заседания Совместного координационного комитета в Самарканде. На мероприятии будут заслушаны доклады о проделанной работе по шести направлениям: проведение геологоразведочных работ на инвестиционных блоках, развитие научно-технического сотрудничества, подготовка кадров и другие.