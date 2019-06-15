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Мирзиёев предложил учредить Региональный форум малого бизнеса

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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Также узбекский лидер указал на необходимость развивать региональную торговлю.

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, предложил учредить Региональный форум малого бизнеса.

"Драйвером устойчивого экономического роста является развитие партнерства на уровне бизнеса. В соответствии с Концепцией сотрудничества в этой сфере предлагаем учредить Региональный форум малого бизнеса", - цитирует президента его пресс-служба.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Также узбекский лидер указал на необходимость наращивания усилий по развитию экономической взаимосвязанности и региональной торговли. Речь идет, прежде всего, о приоритетных инфраструктурных проектах, реализация которых позволит в более полном объеме раскрыть транзитный и экономический потенциал всего региона. 

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Сегодня членами СВМДА являются 27 государств Азии. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана. 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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