Мирзиёев предложил учредить Региональный форум малого бизнеса

ТАШКЕНТ, 15 июн - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, выступая на пятом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, предложил учредить Региональный форум малого бизнеса.

"Драйвером устойчивого экономического роста является развитие партнерства на уровне бизнеса. В соответствии с Концепцией сотрудничества в этой сфере предлагаем учредить Региональный форум малого бизнеса", - цитирует президента его пресс-служба.

Также узбекский лидер указал на необходимость наращивания усилий по развитию экономической взаимосвязанности и региональной торговли. Речь идет, прежде всего, о приоритетных инфраструктурных проектах, реализация которых позволит в более полном объеме раскрыть транзитный и экономический потенциал всего региона.

СВМДА – межгосударственный форум, созданный по инициативе Казахстана в 1992 году, его деятельность направлена на создание условий для диалога, принятия решений и реализации мер в области обеспечения безопасности в Азии. Сегодня членами СВМДА являются 27 государств Азии. Восемь стран и пять международных организаций входят в форум в качестве наблюдателей. С 2014 года штаб-квартира СВМДА находится в столице Казахстана.