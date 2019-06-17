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Фабрика по производству джинсовой одежды

В Алмалыке открылось производство джинсов

© Sputnik / Сергей Венявский
Экономика
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Завод ведет переговоры с зарубежным брендом джинсов Colins и Levis.

ТАШКЕНТ,17 июн - Sputnik. В Алмалыке заработал завод по производству джинсов. Об этом сообщает пресс-служба "Узтекстильпром".

Производственная мощность предприятия - свыше 150 тысяч джинсовых брюк и трикотажных джемперов в год.

С началом запуска работы фабрики более 250 человек получили здесь постоянную работу.

Цены на джинсовые изделия будут вполне конкурентоспособными по сравнению с импортными. Вместе с тем предусмотрено, что часть продукции будет экспортироваться.

Напомним, что джинсы также производят на предприятии Ekvatorial Chodak Group в Вабкентском районе Бухарской области. Там налажено производство до полутора миллионов пар джинсовых брюк в год.

Теги:
Ташкентская область, Алмалык, Узбекистан



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