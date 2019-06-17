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Купюры американских долларов.

Доллар продолжает уверенно расти: ЦБ установил новые курсы валют

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать с 17 июня.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Официальный курс доллара подорожал на 17.06 сумов и составил 8535.74 сумов, сообщает ЦБ.

Курс евро подешевел на 86.52 сумов и составил 9566.00 сумов.

Курсы валют с 17.06.2019
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Курсы валют с 17.06.2019

Напомним, курс доллара в Узбекистане растет уже восьмую неделю подряд.

Доллар подрос, евро — взлетел: курсы валют в Узбекистане >>

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Теги:
сум, евро, доллары, Узбекистан, Узбекистан, Экономика, курс валюты



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