Доллар продолжает уверенно расти: ЦБ установил новые курсы валют

Из-за кровной вражды между двумя семьями, мужчина убил женщину, двоих детей и продавца. Еще восемь человек ранены.

Власти города намерены обновить территорию, однако местным жителям эта идея не по душе — их беспокоит судьба деревьев, высаженных еще в конце XIX века.