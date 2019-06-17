Доллар продолжает уверенно расти: ЦБ установил новые курсы валют

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Официальный курс доллара подорожал на 17.06 сумов и составил 8535.74 сумов, сообщает ЦБ.
Курс евро подешевел на 86.52 сумов и составил 9566.00 сумов.
Напомним, курс доллара в Узбекистане растет уже восьмую неделю подряд.
Доллар подрос, евро — взлетел: курсы валют в Узбекистане >>
Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.