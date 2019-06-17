Что ждет бизнес Узбекистана с принятием нового налогового кодекса

Льгот на продовольственные товары больше не будет, а блогеры начнут платить НДС. Представитель Налогового комитета республики рассказал о ключевых готовящихся изменениях.

ТАШКЕНТ, 17 июн – Sputnik. Государственный налоговый комитет в ближайшее время вынесет на общественное обсуждение новый Налоговый кодекс, сообщает Podrobno.uz.

Ранее ожидалось, что новый кодекс вступит в силу в начале этого года, однако сроки были перенесены. По словам заместителя начальника управления НДС ГНК Азиза Умирзакова, кодекс должны внедрить с 1 января 2020 года.

Виртуальный, но все же бизнес

Отныне блогеры, которые размещают платную рекламу на своих страницах и каналах в соцсетях, будут платить подоходный налог. На данный момент в законодательстве Узбекистана нет конкретного понятия "блоггинга" как вида деятельности, но есть норма, согласно которой юридические и физические лица облагаются налогом, если они оказывают платные услуги.

"И поскольку блогеры за размещение рекламы на своих страницах берут деньги, то они также подпадают под действие этой нормы, а потому должны пройти регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя", – объяснил представитель пресс-службы ГНК Музаффар-Юнус Назаров.

Помимо этого, платить налоги обяжут и крупных международных игроков, таких как Amazon, AliExpress и других. Крупные компании будут вставать на учет и уплачивать НДС как полагается, при этом без необходимости посещать республику.

ИП и налоги

Порог перехода на Единый налоговый платеж (ЕНП) для предпринимателей не изменят, однако проблему дробления в бизнесе решат.

Начиная с января этого года в Узбекистане кардинально изменилась система налогообложения индивидуальных предпринимателей. Согласно закону, если годовая выручка не превышает 100 миллионов сумов, ИП облагается налогом от 200 тысяч до 1 миллиона сумов в месяц. Если же оборот превышает эту сумму, предпринимателя обязывают платить ЕНП, который составляет 4% от выручки.

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В результате у значительной части индивидуальных предпринимателей в разы взлетели налоги. Для того чтобы обойти это нововведение, бизнесмены начали дифференцировать свой доход – создавать сразу по несколько ИП. Таким образом, из одного предприятия с оборотом более 100 миллионов сумов создаются более мелкие, не попадающие под ЕНП.

"У нас были длительные обсуждения по этому вопросу. Пока мы не собираемся менять их (пороги налогообложения – прим. ред.). Однако мы видим дробления в бизнесе. В новом Налоговом кодексе эта проблема будет решена", – сказал заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев.

Льгот не будет, но НДС вернется

Когда в республике только вводили Налог на добавленную стоимость (НДС), многие эксперты говорили о том, что это приведет к резкому росту цен на товары и услуги. Для того чтобы защитить малообеспеченные слои населения, была введена временная мера, освобождающая некоторые товары от налога.

В перечень продуктов, на которые распространялись льготы, вошли молоко, сахар, хлебобулочные изделия, рис, яйца, лук, картофель, рыба и мясо. По словам Мубина Мирзаева, с 1 января 2020 года льгот больше не будет и во всех цепочках введут НДС.

На данный момент ставка НДС в республике составляет 20%. Предприниматели считают, что это слишком много и предлагают понизить ставку до 12-16 процентов. Для сравнения: в Китае НДС составляет 13 процентов, в России – 20, в Казахстане – 12, в Турции – 18.

Представители Всемирного банка считают, что для Узбекистана ставка в 20% является нормальной. По словам экспертов, в первую очередь необходимо создать эффективно работающие цепочки НДС и только потом можно будет думать о снижении.

"Эксперты ВБ отмечали, что для инвесторов не имеет значения, какая ставка НДС, самое главное – инвестор должен иметь право своевременного возврата НДС и в полном объеме. Если этого не будет, тогда он никогда не будет вкладывать свои средства", – сказал Мирзаев.

По словам зампредседателя ГНК, вопрос быстрого возврата НДС будет решен в новом Налоговом кодексе.

Для развития нужен налог

Для того чтобы развивалась аграрная сфера Узбекистана, в стране необходимо внедрить НДС на сельскохозяйственную продукцию. С такой рекомендацией выступили эксперты Всемирного банка. По словам Мирзаева, на сегодня товары сельхозпроизводителей невыгодно покупать именно из-за отсутствия налога для фермеров.

Ранее один из крупнейших предпринимателей ресторанного бизнеса республики Тимур Мусин отмечал, что рестораны испытывают большие трудности в связи с тем, что нет возможности брать в зачет НДС по сельхозпродукции. Эту же проблему озвучил и основатель сети Korzinka.uz Зафар Хашимов. По его словам, отсутствие НДС в аграрном секторе влияет на цены в магазинах.

На данный момент вопрос по зачету НДС на сельхозпродукцию остается единственным, который до конца так и не определен в новом Налоговом кодексе.

Проблема имеет два пути решения: ввести НДС для фермеров или предоставить для ресторанов какой-либо механизм зачета по сельхозпродукции. По словам Азиза Умирзакова, опций много и будет выбрана самая оптимальная, которая позволит бизнесу в действующих реалиях работать и получать прибыль, не скрывая свои доходы.