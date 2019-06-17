"Сименс" поставит оборудование для газового месторождения "Учкыр"

Узбекистан является для "Сименс" одним из ключевых рынков в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Компания "Сименс" поставит оборудование для месторождения "Учкыр" в Бухарской области.

По данным пресс-службы, в Узбекистан планируется отправить два агрегата для дожимной компрессорной станции (ДКС). Каждый из них включает в себя компрессорную и газотурбинную установки.

Компрессоры собирают на производственной площадке в поселке Горелово Ленинградской области. Там впервые производились технические испытания оборудования.

Как отметил директор подразделения "Нефть и газ" компании "Сименс" в России Николай Куценко, основной задачей было подобрать материалы, устойчивые к коррозии: на месторождении присутствует опасный газ сероводород, который вступает в реакцию с металлами, что зачастую приводит к поломке оборудования.

Узбекистан является для "Сименс" одним из ключевых рынков в Центральной Азии. В 2017 году компания объявила о запуске масштабной программы сотрудничества "Инициатива для Узбекистана", в рамках которой были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве, в том числе о технологическом партнерстве в области развития топливно-энергетического комплекса, "умных городов", ветроэнергетики, здравоохранения.