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Манометр на газокомпрессорной станции

"Сименс" поставит оборудование для газового месторождения "Учкыр"

© Sputnik / Стрингер
Экономика
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Узбекистан является для "Сименс" одним из ключевых рынков в Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Компания "Сименс" поставит оборудование для месторождения "Учкыр" в Бухарской области.

По данным пресс-службы, в Узбекистан планируется отправить два агрегата для дожимной компрессорной станции (ДКС). Каждый из них включает в себя компрессорную и газотурбинную установки. 

Компрессоры собирают на производственной площадке в поселке Горелово Ленинградской области. Там впервые производились технические испытания оборудования.  

Пресс-служба компании "Сименс"
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Как отметил директор подразделения "Нефть и газ" компании "Сименс" в России Николай Куценко, основной задачей было подобрать материалы, устойчивые к коррозии: на месторождении присутствует опасный газ сероводород, который вступает в реакцию с металлами, что зачастую приводит к поломке оборудования. 

Узбекистан является для "Сименс" одним из ключевых рынков в Центральной Азии. В 2017 году компания объявила о запуске масштабной программы сотрудничества "Инициатива для Узбекистана", в рамках которой были подписаны двусторонние документы о сотрудничестве, в том числе о технологическом партнерстве в области развития топливно-энергетического комплекса, "умных городов", ветроэнергетики, здравоохранения.

Теги:
газ, Экономика, Узбекистан, месторождение, Сименс



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