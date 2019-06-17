В Джизакской области построят новый цементный завод

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. В Фаришском районе Джизакской области построят новый цементный завод, соответствующее решение приняло правительство республики.

Как сообщается на Telegram-канале "Правовая информация", мощность предприятия составит четыре миллиона тонн продукции в год. Завод возведут в 2019-2020 годах. Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 400 миллиона долларов.

Для его реализации создано ООО UTD Cement.

В конце прошлого года началось строительство цементного завода в Каттакурганском районе Самаркандской области. Его цена — 420 миллионов долларов. Проект реализуют в два этапа. В 2018-2020 годах за счет инвестиций в размере 220 миллионов возведут блок, который позволит производить 1,2 миллиона тонн цемента в год. Объект даст 300 рабочих мест. На втором этапе создадут еще 100 рабочих мест.