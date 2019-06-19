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БПИ выявило необоснованные задолженности по ЖКХ на 157 млн долларов

© БПИ Узбекистана
Экономика
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Организованы рабочие группы, которые обеспечат выявление необоснованных задолженностей и решат вопросы по их снятию со счетов потребителей.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Со дня образования Бюро по сегодняшний день по фактам выявленных случаев возникновения нереальной задолженности на общую сумму 1 трлн. 342 млрд. сумов. По этому факту возбуждено 243 уголовных дел. Об этом сообщил заместитель директора БПИ при Генеральной прокуратуре Содикжон Бердиалиев.

Сотрудники бюро принудительного исполнения Узбекистана
Пресс-служба республиканского бюро принудительного исполнения
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Как говориться в сообщении, это происходит из-за ошибок предприятий-поставщиков, незаконного потребления энергоресурсов и водных ресурсов, а также необоснованное начисление в качестве задолженности потерь за поставку энергоресурсов.

Организованы рабочие группы, которые обеспечат выявление необоснованных задолженностей и решат вопросы по их снятию со счетов потребителей.

Теги:
долги, счетчики, счетчик, ЖКХ, ЖКХ, Бюро принудительного исполнения



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