БПИ выявило необоснованные задолженности по ЖКХ на 157 млн долларов

Организованы рабочие группы, которые обеспечат выявление необоснованных задолженностей и решат вопросы по их снятию со счетов потребителей.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Со дня образования Бюро по сегодняшний день по фактам выявленных случаев возникновения нереальной задолженности на общую сумму 1 трлн. 342 млрд. сумов. По этому факту возбуждено 243 уголовных дел. Об этом сообщил заместитель директора БПИ при Генеральной прокуратуре Содикжон Бердиалиев.

Как говориться в сообщении, это происходит из-за ошибок предприятий-поставщиков, незаконного потребления энергоресурсов и водных ресурсов, а также необоснованное начисление в качестве задолженности потерь за поставку энергоресурсов.

Организованы рабочие группы, которые обеспечат выявление необоснованных задолженностей и решат вопросы по их снятию со счетов потребителей.