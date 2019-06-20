Сурхандарьинская область первой в республике выполнила план сдачи зерна

Намеченный план продажи зерна государству в объеме 266,2 тысячи тонн область выполнила на 100 с лишним процентов.

ТАШКЕНТ, 20 июн - Sputnik. Сурхандарьинская область одной из первых в республике с превышением выполнила план сдачи зерна государству. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Намеченный план продажи зерна государству в объеме 266,2 тысячи тонн область выполнила на 100 с лишним процентов. В частности, намеченные планы в Ангорском районе выполнены на 142 процента, в Джаркурганском, Музрабадском, Термезском, Сариасийском районах – на 107-110 процентов, в Байсунском, Кизирикском, Шерабадском районах – на 101-103 процента.

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В целях обеспечения исполнения постановления Кабинета министров Республики Узбекистан о размещении сортов озимых колосовых культур под урожай 2019 года и прогнозных объемах заготовки зерна от 30 сентября 2018 года на территории области под урожай текущего года засеяны 93 тысячи гектаров поливных и 4,2 тысячи гектаров богарных площадей. На зерновых полях поливных площадей в системном порядке проводилась химическая профилактика от заболевания "занг", вредителей и сорняков.

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В качественном проведении агротехнических мероприятий активное участие принимали все дехкане и фермеры.

В текущем году запланирована заготовка в масштабах республики 470 тысяч тонн, или по 50,5 центнера зерна с каждого гектара.

В области продолжается уборка зерновых.