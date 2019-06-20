Банки Узбекистана и Таджикистана подписали кредитное соглашение

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Узбекский Промстройбанк и таджикский "Амонатбонк" подписали кредитное соглашение в размере 10 миллионов долларов, пишет Sputnik Таджикистан.
В этом соглашении "Амонатбонк" выступает в качестве посредника, предоставляющего финансирование таджикским компаниям, которые, в свою очередь, используют эти средства для получения товаров в Узбекистане.
Затем таджикские поставщики должны оплачивать кредит "Амонатбонку", а он вернет деньги узбекскому банку.
В прошлом году узбекские Промстройбанк, Узнацбанк и банк "Асака" подписали с кыргызскими "РСК Банком" и "Айыл Банком" Кыргызстана соглашения о сотрудничестве, предусматривающие установление кредитного лимита и механизма финансирования торговых операций по экспорту узбекских товаров и услуг.