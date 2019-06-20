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Банки Узбекистана и Таджикистана подписали кредитное соглашение

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Глава Сберегательного банка Таджикистана встретился с руководством узбекских банков.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. Узбекский Промстройбанк и таджикский "Амонатбонк" подписали кредитное соглашение в размере 10 миллионов долларов, пишет Sputnik Таджикистан

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Глава "Амонатбонка" Сироджиддин Икроми и председатель узбекского банка промышленности и строительства Азиз Воидов подписали договор об открытии корреспондентских счетов. Также Икроми обсудил с председателем правления Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана Алишером Мирсоатовым кредитное соглашение по торговому финансированию. Стороны внесли в документ некоторые правки и подписали его.

В этом соглашении "Амонатбонк" выступает в качестве посредника, предоставляющего финансирование таджикским компаниям, которые, в свою очередь, используют эти средства для получения товаров в Узбекистане.

Затем таджикские поставщики должны оплачивать кредит "Амонатбонку", а он вернет деньги узбекскому банку.

В прошлом году узбекские Промстройбанк, Узнацбанк и банк "Асака" подписали с кыргызскими "РСК Банком" и "Айыл Банком" Кыргызстана соглашения о сотрудничестве, предусматривающие установление кредитного лимита и механизма финансирования торговых операций по экспорту узбекских товаров и услуг.

Теги:
Экономика, Таджикистан, Узбекистан, банки



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