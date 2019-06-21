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Хорезмская и Волгоградская области договорились о сотрудничестве

От экономики до туризма: Хорезм и Волгоград договорились о сотрудничестве

Пресс-служба администрации Волгоградского региона
Экономика
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Регионы подписали соглашение, которое позволит им развивать свои экономики, увеличить экспорт и туристический поток.

ТАШКЕНТ, 21 июн – Sputnik. Волгоградская область России и Хорезмская область Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-служба администрации Волгоградского региона.

Документ был подписан в рамках рабочего визита делегации Волгоградской области в Узбекистан и отражает желание регионов развивать и укреплять двустороннее взаимодействие. Меморандум подписали заместитель губернатора Владимир Шкарин и заместитель хокима Хорезмской области Шавкат Туляганов.

В числе потенциальных направлений сотрудничества – гуманитарная и культурная сфера, туризм, торгово-экономические связи, а также здравоохранение и образование.

Расширение подобных межрегиональных связей позволяет областям обеих стран развивать свой экспортный потенциал и проводить активную внешнеэкономическую деятельность. Так, за прошлый год торговый оборот между российской областью и Узбекистаном превысил 40 миллионов долларов США.

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© Sputnik / Александр Гальперин
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Ранее, 23 апреля, договоренность о сотрудничестве была заключена между Джизакской и Ростовской областью, а немного позже о намерении расширять взаимодействие договорились Ташкент и Санкт-Петербург.

Развитие региональных связей между Россией и Узбекистаном активизировалось после прошедшего в Ташкенте осенью прошлого года первого межрегионального бизнес-форума. Это мероприятие прошло в рамках государственного визита Владимира Путина в Узбекистан. По итогам форма представители более 25 регионов обеих стран подписали около 800 соглашений и меморандумов на общую сумму свыше 27 миллиардов долларов.

Теги:
Узбекистан, Россия, сотрудничество, Волгоград, Хорезмская область



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