Евро стремительно дорожает к суму: курсы валют в Узбекистане

ЦБ Узбекистана обнародовал новый курс национальной валюты. Если доллар по сравнению с прошлой недели прибавил незначительно, то евро после ощутимого падения не только наверстал упущенное, но подорожал сразу на 160 сумов.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Согласно данным Центробанка Узбекистана, курс доллар стоит 8562,34 сума, евро — 9731,96.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+17,06 на прошлой неделе и 26,60 на этой), евро ведет себя нестабильно. На прошлой неделе европейская валюта потеряла к суму сразу 86,52 сума, а на этой подскочил на 165,96.

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Однако изменения в курсе носят еще и сезонный характер. так что после значительных колебаний и роста в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

Официальный курс устанавливается Центральным банком Узбекистана еженедельно.