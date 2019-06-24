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В двух крупных нефтегазовых компаниях Узбекистана поменялось руководство

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Изменения произошли в ООО "Мубарекнефтегаз" и АО "Узнефтгазкудуктаъмирлаш".

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В двух крупных нефтегазовых компаниях Узбекистана произошли кадровые перестановки, сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

Скважина по добыче газа.
© Sputnik / Евгений Биятов
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На пост генерального директора ООО "Мубарекнефтегаз" назначен Бекзод Бобокулович Нарзиев, который ранее занимал должность председателя правления АО "Джаркурганнефть".

Также изменения произошли в АО "Узнефтгазкудуктаъмирлаш". Временно исполняющим обязанности директора компании стал Абдулла Шерматович Норматов. До этого он работал генеральным директором узбекско-швейцарского совместного предприятия.

Ранее сообщалось, что "Узбекнефтегаз" планирует до 2025 года реализовать более 30 проектов на общую сумму в 33 миллиарда долларов, треть из которых — прямые инвестиции.

На территории газоперерабатывающего завода
© Sputnik / Илья Питалев
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Перспективные проекты рассматриваются вместе с американской Air Products, корейскими GS Engineering & Construction и SK Engineering & Construction, Mubadala из ОАЭ, указывается в сообщении. Также в рамках соглашений о разделе продукции с компаниями "Лукойл" , "Газпром" и Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры Gazprom International) планируется привлечь около восьми миллиардов долларов.

Кроме того, готовятся проекты по повышению добычи углеводородного сырья с российскими "Зарубежнефтью" и "Татнефтью", французской Total, азербайджанской SOCAR и британской BP, корейской KNOC и индийской ONGC Videsh.

Теги:
Узбекнефтегаз, нефтегазовая отрасль, Узбекистан, кадровые перестановки



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