В двух крупных нефтегазовых компаниях Узбекистана поменялось руководство

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В двух крупных нефтегазовых компаниях Узбекистана произошли кадровые перестановки, сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".

На пост генерального директора ООО "Мубарекнефтегаз" назначен Бекзод Бобокулович Нарзиев, который ранее занимал должность председателя правления АО "Джаркурганнефть".

Также изменения произошли в АО "Узнефтгазкудуктаъмирлаш". Временно исполняющим обязанности директора компании стал Абдулла Шерматович Норматов. До этого он работал генеральным директором узбекско-швейцарского совместного предприятия.

Ранее сообщалось, что "Узбекнефтегаз" планирует до 2025 года реализовать более 30 проектов на общую сумму в 33 миллиарда долларов, треть из которых — прямые инвестиции.

Перспективные проекты рассматриваются вместе с американской Air Products, корейскими GS Engineering & Construction и SK Engineering & Construction, Mubadala из ОАЭ, указывается в сообщении. Также в рамках соглашений о разделе продукции с компаниями "Лукойл" , "Газпром" и Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры Gazprom International) планируется привлечь около восьми миллиардов долларов.

Кроме того, готовятся проекты по повышению добычи углеводородного сырья с российскими "Зарубежнефтью" и "Татнефтью", французской Total, азербайджанской SOCAR и британской BP, корейской KNOC и индийской ONGC Videsh.