В двух крупных нефтегазовых компаниях Узбекистана поменялось руководство

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. В двух крупных нефтегазовых компаниях Узбекистана произошли кадровые перестановки, сообщили в пресс-службе АО "Узбекнефтегаз".
Также изменения произошли в АО "Узнефтгазкудуктаъмирлаш". Временно исполняющим обязанности директора компании стал Абдулла Шерматович Норматов. До этого он работал генеральным директором узбекско-швейцарского совместного предприятия.
Ранее сообщалось, что "Узбекнефтегаз" планирует до 2025 года реализовать более 30 проектов на общую сумму в 33 миллиарда долларов, треть из которых — прямые инвестиции.
Кроме того, готовятся проекты по повышению добычи углеводородного сырья с российскими "Зарубежнефтью" и "Татнефтью", французской Total, азербайджанской SOCAR и британской BP, корейской KNOC и индийской ONGC Videsh.