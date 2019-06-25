Госкомстат назвал самые прибыльные сферы услуг в Узбекистане

Наибольший доход республике принесли услуги в транспортной сфере и торговле, в то время как лучшие темпы роста показал финансовый сектор.

ТАШКЕНТ, 25 июн – Sputnik. Государственный комитет по статистике рассказал, какие сферы услуг стали самыми прибыльными в Узбекистане в январе-мае 2019 года.

В первые пять месяцев этого года увеличились объемы выручки от услуг в сфере торговли, транспорта, финансов, связи и информации, а также услуг в сфере образования.

Так, транспортные услуги принесли республике 20217,6 миллиарда сумов. На втором месте — услуги в сфере торговли (17344,7 миллиарда сумов). Финансовые услуги принесли 12292,7 миллиарда, а услуги связи и информатизации — 3849,7 миллиарда. Замыкает пятерку сфера образования — она дала стране 2384,9 миллиарда сумов.

Государственный комитет Узбекистана по статистике Увеличение отдельных видов услуг по сравнению с январем-маем 2018 года, млрд. сум

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из перечисленных областей наибольшие темпы роста показали финансовый сектор (159,5%) и сфера образования (121%). Темпы роста услуг связи и информации составили 107,8%, транспортных — 104,8%, а торговли — 104,1%.

Такой рост эксперты объясняют влиянием сразу нескольких факторов. Например, активно развивается интернет-торговля, а образовательные организации предоставляют новые виды услуг, в том числе онлайн. Кроме того, повышается устойчивость банковской системы.

Помимо этого, растет спрос на услуги по перевозке грузов и пассажиров, что обусловлено развитием туристической деятельности, расширением торговой сети и реализацией проектов по строительству.

В целом, сфера услуг — один из самых быстро развивающихся секторов экономики Узбекистана. Благодаря повышению их качества и разнообразия, сокращаются сроки выполнения многих трудоемких задач, а у граждан появляется больше свободного времени.