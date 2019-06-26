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Райффайзенбанк: Узбекистан может войти в топ-3 СНГ по выпуску евробондов

© Sputnik / Михаил Кутузов
Экономика
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Узбекистан в феврале разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом миллиард долларов.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. Узбекистан в ближайшие два года может войти в "тройку" лидеров среди стран СНГ по выпуску еврооблигаций, заявила РИА Новости руководитель отдела финансовых институтов Райффайзенбанка Анастасия Евстигнеева.

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"На горизонте одного-двух лет мы вполне можем увидеть, что по количеству новых выпусков еврооблигаций Узбекистан войдет в топ-тройку стран СНГ", - сказала Евстигнеева в кулуарах саммита.

По ее оценке, республика сегодня является наиболее перспективной "восходящей звездой" на рынке долгового капитала СНГ.

Евстигнеева в числе позитивных факторов развития рынка евробондов отметила потенциал и бурный экономический рост Узбекистана, а также желание инвесторов получить доступ к узбекским облигациям.

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"Это - идеальное сочетание для динамичного развития данного рынка", - добавила представитель банка.

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Узбекистан в феврале разместил дебютные еврооблигации сроком обращения пять и десять лет совокупным объемом миллиард долларов с доходностью 4,75% и 5,375% годовых соответственно. Выпуск разделен на два транша по 500 миллионов долларов с погашением в 2024 и 2029 годах.

В феврале первый заместитель председателя ЦБ страны Тимур Ишметов, ныне первый заместитель министра финансов Узбекистана, сообщил местному интернет-изданию gazeta.uz, что госкомпании и банки Узбекистана могут выйти на международные рынки облигаций не ранее 2020 года, им нужно завершить реструктуризацию и перейти на международную отчетность.

Теги:
Райффайзенбанк, СНГ, Узбекистан



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