Узбекистанский Ипотека-банк ждет приватизация

Банк сможет самостоятельно принимать решения по вопросам кредитования и финансирования проектов.

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистанский Ипотека-банк будет трансформирован и приватизирован с участием Международной финансовой корпорации. Соответствующее постановление утвердил кабмин республики, сообщили в пресс-службе Минюста.

До конца 2022 года планируется сформировать новый совет банка без участия государственных органов. Независимых директоров станет пять, председатель наблюдательного совета будет избран из их числа.

Финансово-кредитной организации больше не потребуется согласовывать с госорганами и их руководителями выдвигаемых и назначаемых кандидатов в члены набсовета и правления банка.

В тот же срок, до 2022 года, планируется сформировать новое руководство банка.

Ипотека-банк сможет самостоятельно принимать решения по вопросам кредитования и финансирования проектов, "исходя из рыночных условий".

В постановлении также есть запрет на привлечение средств банка для инвестирования в уставные капиталы коммерческих организаций с несвойственным банковской деятельности профилем.

Государственные доли в уставном капитале учреждения в двухмесячный срок на безвозмездной основе передаются в Министерство финансов.

Доля государства в уставном капитале банка, как ожидается, станет ниже 50% до конца 2022 года.