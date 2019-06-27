Узбекистанский Ипотека-банк ждет приватизация

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Узбекистанский Ипотека-банк будет трансформирован и приватизирован с участием Международной финансовой корпорации. Соответствующее постановление утвердил кабмин республики, сообщили в пресс-службе Минюста.
Финансово-кредитной организации больше не потребуется согласовывать с госорганами и их руководителями выдвигаемых и назначаемых кандидатов в члены набсовета и правления банка.
В тот же срок, до 2022 года, планируется сформировать новое руководство банка.
Ипотека-банк сможет самостоятельно принимать решения по вопросам кредитования и финансирования проектов, "исходя из рыночных условий".
В постановлении также есть запрет на привлечение средств банка для инвестирования в уставные капиталы коммерческих организаций с несвойственным банковской деятельности профилем.
Государственные доли в уставном капитале учреждения в двухмесячный срок на безвозмездной основе передаются в Министерство финансов.
Доля государства в уставном капитале банка, как ожидается, станет ниже 50% до конца 2022 года.