Renault может начать производить автомобили в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Делегация посольства Республики Узбекистан во Франции встретилось с руководством известной французской автомобилестроительной корпорации Groupe Renault, сообщает ИА Дунё.
Как сообщается, в ходе встречи были достигнуты некоторые предварительные договоренности. Руководство концерна подтвердило готовность наладить сборку автомобилей класса А в Узбекистане, а затем перейти и на другие сегменты рынка, для дальнейшей локализации производства.
Помимо прошедшей встречи в Париже, вскоре состоится и ответный визит. Делегация французской компании посетят Узбекистан для того, чтобы предварительные договоренности превратились в реальные соглашения и контракты.