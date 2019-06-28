Renault может начать производить автомобили в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Делегация посольства Республики Узбекистан во Франции встретилось с руководством известной французской автомобилестроительной корпорации Groupe Renault, сообщает ИА Дунё.

Как сообщается, в ходе встречи были достигнуты некоторые предварительные договоренности. Руководство концерна подтвердило готовность наладить сборку автомобилей класса А в Узбекистане, а затем перейти и на другие сегменты рынка, для дальнейшей локализации производства.

Groupe Renault рассматривает Узбекистан как потенциального ключевого партнера в Центральной Азии. Первым автомобилем, который будет производиться в Узбекистане считают Renault KWID. Он будет реализовываться в республике и отправляться на экспорт в страны ЦА.

Помимо прошедшей встречи в Париже, вскоре состоится и ответный визит. Делегация французской компании посетят Узбекистан для того, чтобы предварительные договоренности превратились в реальные соглашения и контракты.