Глава "Узбекнефтегаза" не исключил импорта казахстанского бензина

В Казахстане заявили о том, что первую партию экспортируемого из республики бензина может купить Узбекистан. В Ташкенте такой сценарий не исключили при условии конкурентных цен и качества.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Глава "Узбекнефтегаза" Баходир Сидиков прокомментировал информацию об импорте в республику бензина, в том числе из Казахстана. По его словам, узбекский рынок сегодня открыт для партнеров, но собственные интересы также будут учтены, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какова ситуация с бензином в республике и почему Узбекистан вынужден покупать топливо в России или в Казахстане, Сидиков заметил, что конечная цель – обеспечить местный рынок достаточным количеством качественного автомоторного топлива, предоставив людям выбор.

По его словам, в целом Узбекистан предпринимает меры для того, чтобы открыть для партнеров рынок нефтепродуктов. Так в стране уже работает одна заправка "Лукойла", которая поставляет высококачественное топливо, в будущем начнется эксплуатация сети заправок с компанией "Татнефть".

"Также у нас есть планы наладить сотрудничество с АЗС Казахстана и Китая. Информация о покупке бензина у Казахстана это результат ранее достигнутых договоренностей. Но все-таки, в приоритете у нас импорт нефти на Бухарский НПЗ с последующей обработкой и получением собственного продукта. Однако, если Казахстан сможет предложить конкурентное по цене предложение, мы готовы покупать какую-то часть и у них", — прокомментировал Сидиков.

Он также добавил, что ситуация на рынке бензина в республике за последние два года существенно улучшилась и сейчас на АЗС практически исчезли очереди и нет дефицита топлива.

Казахстан с июля намерен начать импорт бензина в страны ЕАЭС, в частности в Кыргызстан и Беларусь. Кроме того, переговоры ведутся с Таджикистаном и Узбекистаном. Это позволит РК решить проблему перепроизводства топлива и обеспечить бензином соседние страны. Главное условие соглашений – запрет реэкспорта нефтепродуктов.