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ЦБ озвучил внешний долг Узбекистана по состоянию на 1 апреля 2019 года

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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По отношению к началу года внешний долг вырос более чем на 10 процентов.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Совокупный внешний долг Республики Узбекистан по состоянию на 1 апреля 2019 года достиг $19,1 миллиарда, увеличившись по отношению к началу года на 10,3% или на $1,8 миллиарда, передает Центральный банк страны.

За первый квартал 2019 года государственный внешний долг сохранил тенденцию роста, наблюдавшуюся в 2018 году, ожидается сохранение текущей тенденции и в 2019 году.

"Данный процесс связан с новыми внешними заимствованиями для финансирования госпрограмм развития экономики и регионов", - говорится в отчете ЦБ.

Увеличение задолженности в I квартале 2019 года в основном приходилось на государственный сектор: $1,7 миллиарда, из которых миллиард долларов – на международные облигации.

Задолженность частного сектора выросла на $121,3 миллиона в результате увеличение объемов заимствования банками.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан



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