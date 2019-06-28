"Лукойл" и национальные интересы: как "Узбекнефтегаз" будет гасить долги

Глава "Узнефтегаза" Баходир Сидиков прокомментировал информацию о долге в 600 миллионов долларов перед "Лукойлом".

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. Баходир Сидиков ответил на вопрос журналиста о задолженности перед российской компанией "Лукойл", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На прошлой неделе президент Шавкат Мирзиёев, выступая в Сенате, упомянул о долге в 600 миллионов долларов перед "Лукойлом". Многие СМИ сразу поставили под вопрос условия СРП. По мнению многих, соглашение противоречит национальным интересам республики.

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В начале своего ответа Сидиков напомнил, что "Лукойл" является самым крупным инвестором Узбекистана, а общий объем инвестиций превышает 7 миллиардов долларов, которые в свою очередь и были направлены на постройку газово-химических комплексов для добычи газа.

"Хочу подчеркнуть, что тот долг, который образовался перед "Лукойлом", возник не сразу, а постепенно рос в течение нескольких лет", - заявил глава "Узнефтегаза".

По словам Сидикова, долг образовался в связи с ростом спроса на газ среди внутренних потребителей. Растет потребление газа как у населения, так и у предприятий. Речи о том, что заключенное соглашение соответствует или не соответствует интересам государства не идет и в таком формате вопрос не ставится, заявил глава "Узнефтегаза".

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Сейчас ведутся конкретные мероприятия по погашению данной задолженности. В частности, имеется договоренность с компанией "Лукойл" по реструктуризации части долга.

"Кроме того, сегодня мы должны уделить большее внимание реализации газа на экспорт. Такую задачу поставил президент. Вся работа компании "Узбекнефтегаз" направлена на то, чтобы увеличивать собственную добычу, чтобы в будущем не допустить реализацию этого газа только внутренним потребителям", - сказал Сидиков.

Отвечая на вопрос, он добавил, что в рамках данного соглашения доход государства составил более 3,5 миллиарда долларов и государство получает свою долю и выгоду.

Ранее сообщалось, что добыча газа на проектах "Лукойла" в Узбекистане превысит объем в 16 миллиардов кубометров в год.

Лукойл" инвестирует в действующие проекты в Узбекистане 2 миллиарда долларов, а также намерен провести разведку на новых блоках.

Компания работает в Узбекистане 15 лет. Его совокупные инвестиции во все проекты в стране составляют около 8 миллиардов долларов. Компания приняла участие в крупнейших проектах в стране, работая на основании соглашений о разделе продукции по проектам Кандым-Хаузак-Шады и Гиссар. Накопленная добыча природного газа на проектах под управлением "Лукойла" в Узбекистане достигла 60 миллиардов кубометров.