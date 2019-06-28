Мирзиёев ознакомился с проектами новых предприятий в Ташкенте

К 2020 году в столице появятся новые предприятия по производству стиральных машин, холодильников и другой продукции.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами новых 16 предприятий на территории Ташкентского механического завода, передает пресс-служба МИД республики.

Сейчас здесь функционирует 10 предприятий, трудятся свыше 2,5 тысячи человек. Однако это, по мнению властей, не соответствует потенциалу данного огромного комплекса, занимающего площадь в 141 гектар. В связи с чем на территории завода появится технопарк.

В 2019-2020 годы здесь заработают 16 предприятий общей стоимостью почти 385 миллионов долларов. Предполагается, что они будут производить в год более миллиона стиральных машин, миллион кухонных плит, столько же бытовых холодильников, 700 тысяч электрических водонагревателей, 550 тысяч гидронасосов, 80 тысяч промышленных кондиционеров.

Президент отметил, что для стабильной работы предприятий нужны постоянные покупатели, можно было бы установить кооперацию с заводами за рубежом и изготавливать востребованную ими продукцию и запасные части.