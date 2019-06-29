Минфин РФ окажет помощь коллегам из Узбекистана в налоговой реформе

Российские коллеги окажут содействие в совершенствовании налогообложения имущества и создании системы работы с налогоплательщиками.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Министерство финансов России подписало соглашение с коллегами из Узбекистана об оказании технической помощи в целях развития системы налогового администрирования, сообщило узбекистанское ведомство.

"Сегодня состоялось подписание соглашения между министерством финансов Республики Узбекистан и министерством финансов Российской Федерации об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования", - говорится в сообщении.

По данным министерства, российские коллеги в рамках документа также окажут содействие в совершенствовании налогообложения имущества и создании системы работы с налогоплательщиками.

В апреле 2017 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, министерства финансов двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает укрепление взаимодействия в области налоговой политики и администрирования, а также укрепления самостоятельности местных бюджетов.