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Минфин РФ окажет помощь коллегам из Узбекистана в налоговой реформе

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Российские коллеги окажут содействие в совершенствовании налогообложения имущества и создании системы работы с налогоплательщиками.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Министерство финансов России подписало соглашение с коллегами из Узбекистана об оказании технической помощи в целях развития системы налогового администрирования, сообщило узбекистанское ведомство.

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CC BY-SA 2.0 / Ken Teegardin / Calculating Taxes Up And Down
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"Сегодня состоялось подписание соглашения между министерством финансов Республики Узбекистан и министерством финансов Российской Федерации об оказании Россией безвозмездной технической помощи Узбекистану в целях развития системы налогового администрирования", - говорится в сообщении.

По данным министерства, российские коллеги в рамках документа также окажут содействие в совершенствовании налогообложения имущества и создании системы работы с налогоплательщиками.

В апреле 2017 года в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию, министерства финансов двух стран подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает укрепление взаимодействия в области налоговой политики и администрирования, а также укрепления самостоятельности местных бюджетов.

Теги:
налоги, Министерство финансов Узбекистана, Россия, Узбекистан



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