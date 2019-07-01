14:54 01 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.34
  • EUR9731.96
  • USD8562.34
Поиск
Ввод в эксплуатацию ТЭС

Узбекистан привлечет компанию из ОАЭ к приватизации Талимарджанской ТЭС

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
Получить короткую ссылку
15 0 0

На сегодняшний день иностранные инвесторы не присутствуют в акционерном капитале генерирующих мощностей республики.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Власти Узбекистана и компания Mubadala Utilities из ОАЭ планируют до конца года подписать инвестиционное соглашение по приватизации Талимарджанской ТЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли республики по итогам переговоров с делегацией Mubadala Utilities и представителями Азиатского банка развития (АБР).

Машинный зал тепловой станции
© Sputnik / Сергей Кузнецов
"Узбекэнерго" получит крупный кредит на расширение ТЭС на юге страны
Участники встречи обсудили вопросы приватизации этой ТЭС в рамках соглашения, достигнутого в ходе визита в ОАЭ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По данным пресс-службе, на встрече была представлена концепция приватизации и расширения мощностей электростанции. Кроме того, стороны проработали финансовые механизмы реализации сделки и проекты соответствующих юридических соглашений.

В настоящее время иностранные инвесторы не присутствуют в акционерном капитале генерирующих мощностей республики.

В декабре 2004 года АО "Узбекэнерго" ввела в эксплуатацию первый энергоблок Талимарджанской ТЭС проектной мощностью 800 МВт. В январе 2017 года южнокорейские Daewoo и Hyundai осуществили строительство на станции двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 900 МВт.

Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество >>>

Проект стоимостью 1,28 миллиарда долларов позволил увеличить выработку электроэнергии на станции в 2,3 раза — до 10,4 миллиарда кВт⋅ч. Сейчас рассматривается проект строительства еще двух ПГУ мощностью не менее 900 МВт за счет кредитов АБР и Европейского банка реконструкции и развития на сумму 790 миллионов долларов.

Теги:
Узбекэнерго, Инвестиции, Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли, Азиатский банк развития, ТЭС, Кашкадарьинская область, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ездовые собаки тянут сани по покрытому водой льду Гренландии
Грозит ли человечеству Всемирный потоп: как тает Арктика
Завернутого в пластиковый пакет ребенка спасли в США
Ужасная находка: в США нашли завернутого в пластиковый пакет младенца
Как посетить центр госуслуг без очереди

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054