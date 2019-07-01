Узбекистан привлечет компанию из ОАЭ к приватизации Талимарджанской ТЭС

На сегодняшний день иностранные инвесторы не присутствуют в акционерном капитале генерирующих мощностей республики.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Власти Узбекистана и компания Mubadala Utilities из ОАЭ планируют до конца года подписать инвестиционное соглашение по приватизации Талимарджанской ТЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и внешней торговли республики по итогам переговоров с делегацией Mubadala Utilities и представителями Азиатского банка развития (АБР).

Участники встречи обсудили вопросы приватизации этой ТЭС в рамках соглашения, достигнутого в ходе визита в ОАЭ президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

По данным пресс-службе, на встрече была представлена концепция приватизации и расширения мощностей электростанции. Кроме того, стороны проработали финансовые механизмы реализации сделки и проекты соответствующих юридических соглашений.

В настоящее время иностранные инвесторы не присутствуют в акционерном капитале генерирующих мощностей республики.

В декабре 2004 года АО "Узбекэнерго" ввела в эксплуатацию первый энергоблок Талимарджанской ТЭС проектной мощностью 800 МВт. В январе 2017 года южнокорейские Daewoo и Hyundai осуществили строительство на станции двух парогазовых установок (ПГУ) общей мощностью 900 МВт.

Курс на чудо: как развивалось узбекско-эмиратское сотрудничество >>>

Проект стоимостью 1,28 миллиарда долларов позволил увеличить выработку электроэнергии на станции в 2,3 раза — до 10,4 миллиарда кВт⋅ч. Сейчас рассматривается проект строительства еще двух ПГУ мощностью не менее 900 МВт за счет кредитов АБР и Европейского банка реконструкции и развития на сумму 790 миллионов долларов.