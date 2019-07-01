Министры энергетики стран ЦАРЭС встретятся в Ташкенте в сентябре

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. В Ташкенте 20-21 сентября пройдет встреча министров энергетики стран, поддерживающих Программу развития регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (ЦАРЭС), а также энергетический инвестиционный форум. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Узбекистана. Главы министерств как ожидается, примут и подпишут совместную декларацию.

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На форуме планируется обсудить возможности для регионального сотрудничества, вопросы привлечения бизнеса на переходные энергетические рынки, в частности — в Центральную Азию. Запланированы выступления руководителей Международного энергетического агентства (МЭА), Всемирного энергетического совета, руководителей ведущих компаний.

Ожидается, что форум поможет инвесторам лучше ориентироваться в меняющихся условиях рынка и поспособствует активному обсуждению бизнес-моделей, которые работают во времена переходного периода.

В рамках мероприятия Азиатский банк развития презентует первый конкурс стартапов ЦАРЭС. Отобранные финалисты представят свои бизнес-идеи в формате TedTalk, победитель будет определен путем голосования зрителей.

Программа развития регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (ЦАРЭС) была запущена в 1997 году по инициативе АБР. На сегодняшний день в ЦАРЭС участвуют 11 стран — Узбекистан, КНР, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Афганистан (с 2005 года), Пакистан, Туркменистан (с 2010-го) и Грузия (с 2016-го), а также международные организации-доноры: АБР, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Международный валютный фонд (МВФ), Программа развития ООН (ПРООН), Исламский банк развития (ИБР).