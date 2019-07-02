SFI Management Group вложится в развитие Ферганской долины

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. SFI Management Group намерена до конца июля создать две компании для финансирования и управления инвестиционными проектами в Ферганской долине — Vodiy Investments и Vodiy Investments Management.
Эти шаги предусмотрены постановлением правительства "О дополнительных мерах по поддержке предпринимательских инициатив в Ферганской долине".
Первые инвестиционные вклады в Vodiy Investments сделают SFI Management Group, Алмалыкский горно-металлургический комбинат и "Узметкомбинат".
SFI Management Group была создана в начале 2017 года. На сегодняшний день под управлением этой компании находятся три государственных пакета акций "Узметкомбината", Алмалыкского ГМК и "Узвторцветмета".
Кроме того, компания выкупила часть акций ташкентского футбольного клуба "Пахтакор" под инвестиционные обязательства, выполняемые в течение пяти лет, в размере не менее 200 миллиардов сумов.
SFI Management Group также сама инвестирует в развитие Узбекистана. Она реализует проект по строительству в Ташкенте первого в стране металлургического завода. Объем инвестиций по этому проекту превышает 300 миллионов долларов.