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SFI Management Group вложится в развитие Ферганской долины

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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До конца июля будут зарегистрированы две компании, одна из которых займется финансированием, а другая — управлением инвестиционными проектами в Ферганской долине.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. SFI Management Group намерена до конца июля создать две компании для финансирования и управления инвестиционными проектами в Ферганской долине — Vodiy Investments и Vodiy Investments Management. 

Эти шаги предусмотрены постановлением правительства "О дополнительных мерах по поддержке предпринимательских инициатив в Ферганской долине".

© Sputnik / Павел Лисицын
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Как сообщили в пресс-службе SFI Management Group, Vodiy Investments будет накапливать средства инвесторов, чтобы затем вкладывать их в перспективные бизнес-проекты по развитию отраслей промышленности, сферы услуг, инфраструктуры, а также финансирования оборотного капитала субъектов предпринимательства преимущественно в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. А компания Vodiy Investments Management займется управлением инвестиционными вкладами, поиском перспективных проектов (совместно с хокимиятами указанных выше областей) для совместного финансирования, а также их оценкой, в том числе с привлечением независимых консультантов. Обе компании планируется зарегистрировать уже до конца июля. 

Первые инвестиционные вклады в Vodiy Investments сделают SFI Management Group, Алмалыкский горно-металлургический комбинат и "Узметкомбинат".

SFI Management Group была создана в начале 2017 года. На сегодняшний день под управлением этой компании находятся три государственных пакета акций "Узметкомбината", Алмалыкского ГМК и "Узвторцветмета".

Кроме того, компания выкупила часть акций ташкентского футбольного клуба "Пахтакор" под инвестиционные обязательства, выполняемые в течение пяти лет, в размере не менее 200 миллиардов сумов.

SFI Management Group также сама инвестирует в развитие Узбекистана. Она реализует проект по строительству в Ташкенте первого в стране металлургического завода. Объем инвестиций по этому проекту превышает 300 миллионов долларов.

Теги:
Ферганская область, Узбекистан, Экономика, Инвестиции, SFI Management Group



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