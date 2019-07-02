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Крупнейшая международная компания поможет сельскому хозяйству Узбекистана

© Sputnik / Александр Кряжев
Экономика
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В рамках прошедшей встречи обсуждались поставки удобрений для нужд сельского хозяйства Узбекистана, а также их производство на территории республики.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Компания "Фосагро" обсудила с властями Узбекистана вопросы поставок удобрений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики республики.

Как ожидается в перспективе рассматривается организация производства удобрений.Министр энергетики Алишер Султанов провел встречу с заместителем генерального директора "Фосагро" Сергеем Прониным. 

Уборка пшеницы
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Министр сельского хозяйства республики Жамшид Ходжаев и председатель правления АО "Узхимпром" Одил Темиров тоже принимали участие в переговорах.

В рамках встречи стороны обсуждали поставки удобрений для нужд сельского хозяйства Узбекистана, а также их производство на территории республики. 

В скором времени будет создана рабочая группа для создания плана предстоящего сотрудничества.




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