Крупнейшая международная компания поможет сельскому хозяйству Узбекистана

В рамках прошедшей встречи обсуждались поставки удобрений для нужд сельского хозяйства Узбекистана, а также их производство на территории республики.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Компания "Фосагро" обсудила с властями Узбекистана вопросы поставок удобрений, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики республики.

Как ожидается в перспективе рассматривается организация производства удобрений.Министр энергетики Алишер Султанов провел встречу с заместителем генерального директора "Фосагро" Сергеем Прониным.

Министр сельского хозяйства республики Жамшид Ходжаев и председатель правления АО "Узхимпром" Одил Темиров тоже принимали участие в переговорах.

В рамках встречи стороны обсуждали поставки удобрений для нужд сельского хозяйства Узбекистана, а также их производство на территории республики.

В скором времени будет создана рабочая группа для создания плана предстоящего сотрудничества.