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Здание Центрального банка Узбекистана

ЦБ рассказал, какими деньгами теперь нельзя расплачиваться в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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С 1 июля в Узбекистане нельзя оплатить товары и услуги некоторыми купюрами и монетами.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. С 1 июля в Узбекистане монеты и банкноты достоинством 50 и 100 сумов старого образца теряют платежеспособность и изымаются из обращения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка республики.

Теперь такие монеты и купюры не принимаются к оплате за товары и услуги.

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Оставшиеся на руках у населения старые деньги можно обменять в кассах Центробанка на монеты нового образца или на другие банкноты, находящиеся в обращении.

Напомним, что банкноты номиналом 200 и 500 сумов старого образца будут в обращении до 1 июля 2020 года.

Теги:
банкнота, купюра, сум, Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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