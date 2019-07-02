ЦБ рассказал, какими деньгами теперь нельзя расплачиваться в Узбекистане

С 1 июля в Узбекистане нельзя оплатить товары и услуги некоторыми купюрами и монетами.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. С 1 июля в Узбекистане монеты и банкноты достоинством 50 и 100 сумов старого образца теряют платежеспособность и изымаются из обращения. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка республики.

Теперь такие монеты и купюры не принимаются к оплате за товары и услуги.

Леонов: Узбекистан экономит бюджетные средства, заменяя банкноты монетами

Оставшиеся на руках у населения старые деньги можно обменять в кассах Центробанка на монеты нового образца или на другие банкноты, находящиеся в обращении.

Напомним, что банкноты номиналом 200 и 500 сумов старого образца будут в обращении до 1 июля 2020 года.