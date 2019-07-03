Сколько денег сохранили узбекские бизнесмены благодаря снижению налогов

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. В Узбекистане за прошедшие полгода поступления в бюджет выросли на 162%, несмотря на значительное снижение налогов с начала года, сказал глава Налогового комитета Бехзод Мусаев корреспонденту Sputnik Узбекистан.

Как говорит Мусаев, с начала 2019 года для предпринимателей и физических лиц снизили налоговое бремя. В частности, были отменены обязательные социальные выплаты (3,2%), страховые платежи (8%), а также подоходные налоги были снижены с 22% до 12% и налог на имущество с 5% до 2%.

В результате снижения налогового бремени около 500 триллионов сумов остались в карманах у хозяйствующих субъектов. Это примерно 2% от ВВП Узбекистана.

Также у частных лиц остались на руках дополнительные 1,4 триллиона сумов. Зарплаты не повышались, но благодаря снижению налогов частные лица получили дополнительный доход.

По словам Мусаева, предприниматели очень быстро почувствовали новые возможности для расширения и легализации бизнеса. Это можно заметить по количеству новых рабочих мест. За первое полугодие было создано 571 тысяча новых рабочих мест. В то время как план на весь год составлял 575 тысяч.

"Мы также опасались что в результате уменьшения налогов снизятся доходы бюджета, но за первые полгода мы получили на 162% больше платежей, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Мусаев.

Он отметил, что за полгода в качестве плательщиков НДС зарегистрировались более 28 тысяч предприятий. Комитет ожидает, что к концу года таких будет 75 тысяч.