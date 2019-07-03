"Красный Октябрь" возвращается на узбекский рынок с амбициозными планами

Во времена СССР и 2000-х годах сталь спецназначения производства этого завода была востребована в Узбекистане, однако несколько лет назад торговые отношения прервались.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Волгоградский металлургические комбинат "Красный Октябрь" планирует в ближайшее время вернуться на узбекский рынок.

По данным пресс-службы предприятия, на днях представители "Красного Октября" провели несколько деловых встреч в республике в рамках бизнес-миссии Волгоградской области. Стороны договорились о начале сотрудничества, сейчас формируются модели взаимодействия с коммерческими и государственными организациями.

Представители комбината посетили два крупных машиностроительных предприятия в Хорезмской области — узбекско-китайское UzXCMG и GM Uzbekistan. Кроме того, делегаты встретились с представителями Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам и заручились поддержкой торгового представительства РФ в Узбекистане.

"В Навоийской области начинается строительство первой в Узбекистане атомной электростанции. Учитывая опыт "Красного Октября" в поставках качественного металлопроката для атомной энергетики, эта поездка была крайне важна для нашего предприятия", — заявил исполнительный директор предприятия Александр Сиваков.

По его словам, комбинат нацелен на участие в этом проекте и имеет возможности для этого.

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Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь" — один из крупнейших в России производителей качественного металлопроката специальных марок стали для предприятий автомобилестроения и авиационной промышленности, химического, нефтяного и энергетического машиностроения, а также нефтегазодобывающей промышленности.

Во времена СССР и 2000-х годах сталь специального назначения производства этого завода была востребована в Узбекистане, однако несколько лет назад торговые отношения прервались.